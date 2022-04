Festival des Clochers à Précy-sur-Oise Précy-sur-Oise, 15 mai 2022, Précy-sur-Oise.

Festival des Clochers à Précy-sur-Oise Précy-sur-Oise

2022-05-15 – 2022-05-15

Précy-sur-Oise Oise Précy-sur-Oise

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Choeur des Aulnes” dirigé par Béatrice Flores Garcia et le duo “Lia Fäil” se produiront en concert dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Précy-sur-Oise le Dimanche 15 mai à 18h.

Réunies par la passion de la musique et de l’enseignement, Sarah Massuelles et Géraldine Grébert se sont rencontrées à l’école de musique de Montataire où elles enseignent la harpe et la flute traversière. Elles ont choisi de vous faire partager leur complicité dans un répertoire de musique celtique alliant poésie, légendes et folklore irlandais. Vous serez charmés par ces musiques dont les racines préservées leur confèrent les couleurs si particulières qui les caractérisent.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Choeur des Aulnes” dirigé par Béatrice Flores Garcia et le duo “Lia Fäil” se produiront en concert dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Précy-sur-Oise le Dimanche 15 mai à 18h.

Réunies par la passion de la musique et de l’enseignement, Sarah Massuelles et Géraldine Grébert se sont rencontrées à l’école de musique de Montataire où elles enseignent la harpe et la flute traversière. Elles ont choisi de vous faire partager leur complicité dans un répertoire de musique celtique alliant poésie, légendes et folklore irlandais. Vous serez charmés par ces musiques dont les racines préservées leur confèrent les couleurs si particulières qui les caractérisent.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

amem.montat@gmail.com +33 3 44 27 05 05 https://www.a-m-e-m.fr/evenements/festival-des-clochers/

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Choeur des Aulnes” dirigé par Béatrice Flores Garcia et le duo “Lia Fäil” se produiront en concert dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Précy-sur-Oise le Dimanche 15 mai à 18h.

Réunies par la passion de la musique et de l’enseignement, Sarah Massuelles et Géraldine Grébert se sont rencontrées à l’école de musique de Montataire où elles enseignent la harpe et la flute traversière. Elles ont choisi de vous faire partager leur complicité dans un répertoire de musique celtique alliant poésie, légendes et folklore irlandais. Vous serez charmés par ces musiques dont les racines préservées leur confèrent les couleurs si particulières qui les caractérisent.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

AMEM Montataire

Précy-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-04-06 par