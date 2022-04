Festival des Clochers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, 12 juin 2022, Nogent-sur-Oise.

Festival des Clochers à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

2022-06-12 – 2022-06-12

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, l’ensemble de violoncelles de Nogent-sur-Oise dirigé par Marion Fleurette et le Quatuor à cordes de Picardie se produiront en concert à l’église Sainte-Maure et Sainte-Brigide de Nogent-sur-Oise le dimanche 12 juin à 16h.

Le quatuor composé d’Aude Sipieter-Bruvier et Cyril Guigner au violons, de Marion FLeurette au violoncelle et de Philippe Ténart à l’Alto jouera des oeuvres de Pachelbel, Strauss, Schubert et Lully.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-04-06 par