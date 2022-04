Festival des Clochers à Montataire Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Montataire Oise Montataire Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, l’Orchestre de chambre “Sud-Oise”, dirigé par Bernard Fleurette, se produira en concert à l’église Notre-Dame du Mont de Montataire le Dimanche 26 juin à 17h.

L’Orchestre Sud-Oise est constitué de 28 musiciens instrumentistes amateurs, jeunes étudiants dans des conservatoires et adultes encadrés par des professionnels.

Au programme, des œuvres d’époques et de styles très différents: Vivaldi, Jenkins, Piazzolla, Elgar, Rossini, Purcell, Khatchatourian… Certaines sont jouées avec soliste Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, l’Orchestre de chambre “Sud-Oise”, dirigé par Bernard Fleurette, se produira en concert à l’église Notre-Dame du Mont de Montataire le Dimanche 26 juin à 17h.

