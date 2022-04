Festival des Clochers à Mello Mello, 4 juin 2022, Mello.

Festival des Clochers à Mello Mello

2022-06-04 – 2022-06-04

Mello Oise Mello

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la Chorale “Clairval” de Crépy-en-valois dirigée par Karine Laurent et le Duo Bugle et piano composé de Dominique Grébéert et Jonathan Abbot se produiront en concert à la collégiale Notre-Dame de Mello le samedi 4 juin à 20h30.

Jonathan (au piano) et Dominique (au bugle) vous invitent à partager leur complicité et à prendre plaisir à écouter le programme original qu’ils vous ont concocté. C’est une proposition riche et chargée d’émotions qu’ils vous font, composée exclusivement de belles mélodies de films, de chansons, de jazz et classiques.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

