Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le jeune Choeur de l’Oise, dirigé par Valéry Thuet, et le trio “Jardin d’été” se produiront en concert à l’église Saint-Martin de Cramoisy le dimanche 5 juin à 17h.

Le trio “jardin d’été” est un trio inédit proposant des reprises d’inspirations variées et éclectiques, pourvu que les mélodies soient évocatrices et permettent le voyage. Standards de jazz, bossa nova, musiques de films, extraits du répertoire pop: de quoi entendre différemment quelques uns des thèmes marquants de ces dernières années.

(Julien Alvès à la guitare; Jean-Jacques Bernard au saxophone ténor; Bruno Morange à la contrebasse)

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

