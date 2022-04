Festival des Clochers à Bailleval Bailleval, 19 juin 2022, Bailleval.

Festival des Clochers à Bailleval Bailleval

2022-06-19 – 2022-06-19

Bailleval Oise Bailleval

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la chorale “ISARA” dont le chef de choeur est Michèle Weber-Modar, et le groupe celtique “Eirys” se produiront en concert dans l’église Saint-Martin de Bailleval le Dimanche 19 juin à 17h.

Le groupe “Eirys” est un ensemble de 10 musiciens du sud de l’Oise qui interprète d’une manière originale les ballades et les danses celtiques autour d’une chanteuse exceptionnelle d’origine anglaise.

(Chant: Kate Bentley ; Ingénieur du son: Jean-Luc Lenoir ; Contrebasse et percussions: Michel Belkaci ; Violon et Nyckelharpa: Nathalie Poncin ; Violoncelle: Clémence Voisin ; Accordéon: Thierry Callen; Violon: Franck Deces, Sébastien Michel, Victoria Gogo et Brulette Wolf)

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

