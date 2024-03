Festival des Clochers 2024 Montataire, samedi 20 avril 2024.

L’AMEM (Association Municipale d’Enseignement et d’Education Musicale) de Montataire organise du 20 avril au 23 juin le Festival des Clochers 2024.

Ce festival propose des concerts gratuits dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours: Saint-Maximin, Villers-Saint-Paul, Saint-Vaast-lès-Mello, Creil, Saint-Leu d’Esserent, Montataire, Thiverny, Bailleval, Rosoy, Verderonne et Mello.

Le programme détaillé avec les dates, horaires et groupes de musique est disponible sur le site internet de l’AMEM: www.a-m-e-m.fr rubrique EVENEMENTS.

Accès libre, gratuit et sans réservation pour tous les concerts.

Attention, certaines églises ont une petit capacité d’accueil, l’accès est dans la limite des places disponibles, il est donc conseillé de se présenter à l’avance le soir des concerts.

Renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail amem.montat@gmail.com 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-06-23

32 Avenue Ambroise Croizat

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France amem.montat@gmail.com

