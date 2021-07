Festival des Cinémas Indiens de Toulouse 2021 Médiathèque José Cabanis, 3 septembre 2021, Toulouse.

Festival des Cinémas Indiens de Toulouse 2021

du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre à Médiathèque José Cabanis

### Festival des Cinémas Indiens de Toulouse L’Inde est un pays qui étonne et fascine par sa différence et sa diversité. Il n’est d’ailleurs pas un seul pays mais une multitude de cultures, de langues et de traditions qui se côtoient derrière une même frontière. Cette année, le Festival des Cinémas Indiens de Toulouse poursuit son ambition de faire connaître au public toulousain et de toute l’Occitanie ce qui fait la richesse et la diversité du sous-continent indien, à travers son 7e art. L’Inde, premier pays producteur de films au monde, est généralement associé au seul style Bollywood. Or le cinéma indien jouit d’une diversité de films, tant dans le style que dans les thématiques. Ces cinématographies, prolifiques, riches et diversifiées, restent méconnues et encore rarement diffusées en France. Comme chaque année, le festival mettra un point d’honneur à favoriser les interactions multiples avec le public. ### Plus d’infos [Compte Facebook du Festival des Cinémas Indiens de Toulouse ](https://fr-fr.facebook.com/ToulouseIndianFilmFestival/) ![]() ### Infos pratiques Du 3 au 5 septembre 2021

Culture

Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T00:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T23:59:00