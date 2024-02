Festival des Cinémas Engagés Clamecy, vendredi 16 février 2024.

Festival des Cinémas Engagés Clamecy Nièvre

Ça bouge dans la Nièvre, en Bourgogne. Un département que certains pourraient qualifier de pauvre, alors que nous y avons trouvé une richesse humaine qu’on croyait perdue, et un paysage toujours épargné.

Cela a commencé à la fin des années 90. Des artistes auteurs s’installent dans ce

département. En premier lieu, il faut savoir les remarquer, car ils y viennent pour travailler loin du bruit et de la vacuité.

Au fil des années les liens se créent entre tous ces acteurs venus d’ailleurs et ceux nivernais, d’autres artistes débarquent et nourrissent le territoire. Un collectif se crée en 2015 les Cultivacteurs , 14 structures enrichissent un territoire, grand comme un mouchoir de poche.

Le Festival des Cinémas engagés est né de discussions à Lormes, Corbigny, Clamecy. Ici en Bourgogne, les discussions accouchent toujours de propositions et celle que nous avons souhaité mettre en œuvre était essentielle faire venir le monde à nous . Le médium serait le cinéma, le thème, l’engagement sous toutes ses formes.

La première édition s’est déroulée à Lormes, dans le Morvan presque à la fin de l’hiver, quand la neige n’est jamais loin et le soleil aussi. En quelques mois, l’association Stormbox Records fédére les énergies locales, mairie, personnel technique et artistes auteurs, une vingtaine de bénévoles. David Dufresne nous a soutenu et est venu discuter avec le public après son film Un pays qui se tient sage et dîner avec tout le monde.

Stormbox Records organise la seconde édition, ailleurs, car le festival se veut voyageur dans la Nièvre, liant les petites villes aux campagnes. La seconde édition se tient à Clamecy du 15 au 18 février 2024. Elle est plus longue et toujours aussi exigeante.

Le festival met en lumière les Courts-métrages (29 sur 4 jours), projette des Longs-métrages, et la série Autrement de Michel Toesca qui nous fait la gentillesse de venir parler de la vie dans la vallée de la Roya.

Ce festival est une goutte d’antidote dans notre société malade, il apporte la joie et l’espoir, il donne la place belle à la contestation, déconstruit les messages politiques toxiques, met en lumière les invisibles et les laissés pour compte. Car c’est avec toutes et tous qu’on construira la société de demain. Et tant que nous croirons aux possibles autrement, le festival sillonnera les routes de la Nièvre. .

41 Route de Pressures

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 16:30:00

fin : 2024-02-16 23:00:00



