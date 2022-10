Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris Cinéma Le Grand Action, 12 octobre 2022, Paris.

Du mercredi 12 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 23h00

. payant Unique : 5€

Le festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, manifestation annuelle organisée par le collectif « Jeune Cinéma »a lieu du 12 au 16 octobre au cinéma Le Grand Action.

Le Collectif Jeune Cinéma, structure de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l’image et du film (dont nous fêtions les 50 ans l’année dernière) organise du 12 au 16 octobre au cinéma Le Grand Action, la 24e édition du festival international des cinémas différents et expérimentaux de Paris. Cette édition poursuit notre travail de prospection de la création expérimentale et différente, contemporaine et internationale, à partir de trois appels à films menés en 2021/2022.

Nous avons reçu beaucoup de films, notamment des films en pellicule, toujours des films de found footage, des films avec des voix off et/ou un travail sonore riche et exemplaire, mais aussi des films silencieux. Des films aux genres bouleversés, en proie à l’hybridation, parfois très drôles, brisant les standards de l’industrie cinématographique, soucieux de leurs moyens de production.

Ainsi, cette année, nous aurons le plaisir de donner à voir et à entendre une séance regroupant la sélection des Cinéastes – de 15 ans et celle des Cinéastes 15 à 17,9 ans. Nous retrouverons aussi la compétition, couvrant un panorama étendu et divers, tant d’un point de vue formel que de contenu, lors de 6 séances, avec 35 films issus de 22 pays, et nous proposerons à un jury international de distinguer un palmarès lors d’une délibération publique. Enfin, nous reconduisons les focus thématiques avec la programmation de 5 séances, coordonnées par Maxime Jean-Baptiste avec le soutien de Leïla Jiqqir, qui se concentrent sur des films réalisés par des cinéastes afrodescendant.e.s dans une perspective décoloniale.

Voilà un festival sur 5 jours où nous avons plaisir et enthousiasme à proposer à un large public un lieu et un temps de découvertes cinématographiques, d’échanges stimulants et de rencontres inattendues, avec de tous.tes jeunes cinéastes, des cinéastes plus ou très expérimentés, et les membres de l’équipe.

Cinéma Le Grand Action 5 rue des Ecoles 75005 Paris

Contact : https://cjcinema.org/festival/festival-des-cinemas-differents-et-experimentaux-de-paris/ https://www.facebook.com/collectif.jeunecinema.7/ https://www.facebook.com/collectif.jeunecinema.7/

© Marine Bigourie 2022