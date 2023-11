10ème Marathon Vidéo Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt Apt, 11 novembre 2023, Apt.

Apt,Vaucluse

10ème marathon vidéo (édition 2023). 48H pour tourner/monter vitre film de 3 minutes! Réaliser un court métrage de 3 minutes maximum. Écrire, tourner et monter le film en 48h.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . .

Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt

Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



10th video marathon (2023 edition). 48H to shoot/edit your 3-minute film! Make a short film of no more than 3 minutes. Write, shoot and edit the film in 48 hours

10º maratón de vídeo (edición 2023). ¡48 horas para rodar/editar tu corto de 3 minutos! Realiza un cortometraje de no más de 3 minutos. Escribe, rueda y edita la película en 48 horas

10. Videomarathon (Ausgabe 2023). 48 Stunden, um einen 3-minütigen Film zu drehen und zu schneiden! Drehen Sie einen Kurzfilm von maximal 3 Minuten Länge. Schreiben, drehen und schneiden Sie den Film in 48 Stunden

