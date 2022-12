Festival des chorales Cormolain, 29 janvier 2023, Cormolain Cormolain.

Festival des chorales

Salle des Fêtes Cormolain Calvados

2023-01-29 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-29 17:30:00 17:30:00

Cormolain

Calvados

Cormolain

Une centaine de choristes des quatre chorales intercommunales : La Cécilienne, Sol Fa Marais Do et de l’école de musique, dirigées par Marie Lenourry et les Mélodies de l’Aure sous la houlette de leur chef de chœur, Annabelle Cardron-Bastard donneront leur voix pour la recherche

Chaque chorale ou ensemble interprétera trois œuvres et toutes se réuniront pour un final commun.

Au profit de l’AFM-Téléthon (Association Française contre les Myopathies).

Une centaine de choristes des quatre chorales intercommunales : La Cécilienne, Sol Fa Marais Do et de l’école de musique, dirigées par Marie Lenourry et les Mélodies de l’Aure sous la houlette de leur chef de chœur, Annabelle Cardron-Bastard donneront leur voix pour la recherche

Chaque chorale ou ensemble interprétera trois œuvres et toutes se réuniront pour un final commun.

Au profit de l’AFM-Téléthon (Association Française contre les Myopathies).

liliane.grimaux@gmail.com +33 6 01 31 32 41

Cormolain

dernière mise à jour : 2022-12-13 par