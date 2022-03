Festival des chorales 2022 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon Catégories d’évènement: Gard

LES SALLES DU GARDON

Festival des chorales 2022 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon, 12 mars 2022, Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon. Festival des chorales 2022 Salle Louis AragonSalle Louis Aragon Rue du 8 Mai 1945 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle Louis Aragon Rue du 8 Mai 1945

Les Salles-du-Gardon Gard Salle Louis Aragon Les Salles-du-Gardon Gard Les Salles-du-Gardon Avec la participation des chorales Moi je veux chanter de Bessèges, Harmony et Variations de Mons, Groupe vocal Variation de Ribaute-les-Tavernes, OK Koral d’Alès et Vocalicollet du Collet-de-Dèze. 5 chorales interprèteront de la variété française. Au programme Brel, Pagny, Hallyday, Zaz, Maurane, Vianney et bien d’autres.Spectacle en deux parties avec entracte : buvette, gateaux, tombola.Participation libre. Bonne ambiance garantie*Infos pratiques :- Rendez-vous le 12 mars 2022- Où? : Salle Louis Aragon, Les Salles du Gardon- Quand? : Début du concert à 14h30- Tarifs : Animation gratuite- Informations complémentaires auprès de l’organisateur, par téléphone au 06 87 23 09 60 +33 6 87 23 09 60 Droits libres

Salle Louis AragonSalle Louis Aragon Rue du 8 Mai 1945 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, LES SALLES DU GARDON Autres Lieu Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Adresse Salle Louis AragonSalle Louis Aragon Rue du 8 Mai 1945 Ville Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon lieuville Salle Louis AragonSalle Louis Aragon Rue du 8 Mai 1945 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Departement Gard

Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-salles-du-gardonles-salles-du-gardon/

Festival des chorales 2022 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 2022-03-12 was last modified: by Festival des chorales 2022 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 12 mars 2022 gard Les Salles-du-Gardon

Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon Gard