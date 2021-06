Le Brethon Le Brethon Allier, Le Brethon Festival Des Chœurs et des Croches 2021 Le Brethon Le Brethon Catégories d’évènement: Allier

Festival Des Chœurs et des Croches 2021 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-31 Église Saint-Pierre Place de l'église
Le Brethon Allier

Le Brethon Allier Concerts de musique et chants, lectures de poèmes… en l’église Saint-Pierre de Le Brethon. Musique classique et de chambre, musiques du monde, folklore irlandais, jazz.

Tous les samedis de juillet à 19h en l’église Saint-Pierre de Le Brethon. risdeff@orange.fr dernière mise à jour : 2021-06-22 par

