Festival des Châteaux Basques et du Sud Ouest Aïcirits-Camou-Suhast, 21 août 2021, Aïcirits-Camou-Suhast.

Festival des Châteaux Basques et du Sud Ouest 2021-08-21 21:00:00 – 2021-08-21

Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques Aïcirits-Camou-Suhast

Festival des Châteaux Basques et du Sud Ouest : Anne ETCHEGOYEN invite Dangiliske Taldea, une formation d’Hegoalde (Pays Basque espagnol) dont fait partie la chanteuse et actrice basque Itziar Ituño (La Casa de Papel, Loreak, Ilargi Guztiak, etc…), qu’Anne Etchegoyen a connu en enregistrant un duo -NO ES NO – dans son dernier album (Emazte). Le groupe, composé d’Itziar au chant et pandero, compte également une accordéoniste/chanteuse, un bassiste, un clavier, un txistulari et un percussionniste. Ils revisitent des airs populaires et traditionnels basques. Un ensemble frais et entraînant qui respire ses origines et nous les transmet.

A Camou-Suhast sur les terres bas-navarraises dont Anne Etchegoyen est originaire, chacune des forma Anne ETCHEGOYEN sera accompagnée de ses deux guitaristes, le maestro Antonio Jimenez à la guitare flamenco et Renan Mazéas à la guitariste folk et classique.

+33 5 59 65 71 78

anne etchegoyen

