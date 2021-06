Saint-Julien-en-Vercors Saint-Julien-en-Vercors Drôme, Saint-Julien-en-Vercors Festival des Chapelles Royans-Vercors – St Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors Saint-Julien-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Vercors

Festival des Chapelles Royans-Vercors – St Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Julien-en-Vercors. Festival des Chapelles Royans-Vercors – St Julien en Vercors 2021-07-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-18

Saint-Julien-en-Vercors Drôme EUR Un festival de musique de chambre qui, par une sélection de compositeurs, vous mène dans l’intimité des villages : de chapelles en églises … dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Julien-en-Vercors Autres Lieu Saint-Julien-en-Vercors Adresse Ville Saint-Julien-en-Vercors