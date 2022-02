Festival des Chanteurs de Rue de Quintin Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin Côtes d’Armor Deux jours où artistes, chanteurs et musiciens s’emparent de la Petite Cité de Caractère. Le Festival de Quintin, c’est une cinquantaine de groupes et artistes, professionnels ou amateurs, dans les rues. Un point commun : Répertoire de chansons françaises. Compositions, reprises, parodies, improvisations, créations… Y’en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les poètes rêveurs, les nostalgiques, pour les festifs… Toutes sortes d’instruments s’invitent dans les rues (orgues de Barbarie mais pas que : trompette, guitare, accordéon, violon, contrebasse, percussions… Découvertes, surprises, nouveaux rythmes… Nouvelles couleurs… Dans la convivialité magique de la rue avec toujours de si belles rencontres en chansons ! Les soirées du Festival. Le samedi soir de 20h/minuit !

chanteursderue@gmail.com +33 2 96 74 99 75 https://www.festivalchanteursderuequintin.fr/

