Côtes-d’Armor Deux jours où artistes, chanteurs et musiciens s’emparent de la Petite Cité de Caractère.

Le Festival de Quintin, c’est une une trentaine d’artistes sélectionnés, de partout en France et ailleurs.

3 soirées, 3 menus, 3 ambiances ! chanteursderue@gmail.com +33 2 96 74 99 75 https://www.festivalchanteursderuequintin.fr/ Quintin

