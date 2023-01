Festival des Champs Son’Ic Lantic Lantic Lantic Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lantic

Festival des Champs Son’Ic Lantic, 14 août 2023, Lantic Lantic. Festival des Champs Son’Ic Lantic Côtes-d’Armor

2023-08-14 – 2023-08-14 Lantic

Côtes-d’Armor Lantic La team des Champs Son’Ic est fière de vous dévoiler l’affiche de la 4ème édition !

Comme à chaque fois, on vous a concocté un programme pour tous les goûts : du reggae, du funk, de l’électro… Red Rowen and the Madchester – Booboo’zzz All Star – Noflipe – Cut the Alligator – Playmo – Les gaillards d’en face assolasoiree@gmail.com Lantic

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lantic Autres Lieu Lantic Adresse Lantic Côtes-d'Armor Ville Lantic Lantic lieuville Lantic Departement Côtes-d'Armor

Lantic Lantic Lantic Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lantic-lantic/

Festival des Champs Son’Ic Lantic 2023-08-14 was last modified: by Festival des Champs Son’Ic Lantic Lantic 14 août 2023 Côtes-d’Armor Lantic Lantic, Côtes d'Armor

Lantic Lantic Côtes-d'Armor