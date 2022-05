Festival des caves / les tigres, 18 juin 2022, .

Festival des caves / les tigres

2022-06-18 20:00:00 – 2022-06-18 21:00:00

12 EUR 1913 La nouvelliste Katherine Mansfield rencontre John Middleton Murry, directeur d’une petite revue littéraire londonienne. Le jeune couple, guidé par sa passion dévorante pour la littérature, s’engage dans une vie parsemée de voyages et d’errances. Ils deviennent rapidement des figures incontournables du microcosme artistique londonien. Mais la jeune femme contracte bientôt une maladie infectieuse qui l’entraîne en convalescence loin de Murry, démuni face à la situation. C’est, poussée par l’incertitude du temps qui lui reste à vivre, que l’écrivaine rassemble toutes ses forces pour écrire une grande partie de ses poèmes et nouvelles, dont le recueil The garden party. Ses correspondances et son journal témoignent d’une intense et profonde relation amoureuse et de la course effrénée à l’accomplissement d’une œuvre.

Dans une mise en abyme de la vie de l’une des plus grandes autrices néo-zélandaises, Lionel Armand interroge le désir de transmettre et la nécessité de laisser une trace de notre existence.

contact@festivaldescaves.fr +33 6 18 32 53 77 https://www.festivaldecaves.fr/

