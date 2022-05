Festival des caves / l’abri, 5 juin 2022, .

Festival des caves / l’abri

2022-06-05 20:00:00 – 2022-06-05 21:00:00

Un abri, au milieu d’une lande désertique. D’un côté la grande ville, de l’autre, une région délaissée et interdite, un no man’s land … L’’égal vit là, dans l’abri. Il enregistre les mesures atmosphériques et calcule les niveaux de radiations en provenance de l’étrange territoire. Il observe, il veille : c’est son rôle. Il attend la venue de quelqu’un, un jour, pour le relever de son poste. Le double atterrit là, au hasard d’une longue errance. Il a fui, hors de la ville. La rencontre de ces deux figures : ça discute, mais ne se dispute jamais. Car c’est toujours vers et avec l’autre que la pensée se cherche. Pour (se) construire, (se) déconstruire ; préciser, toujours. Et cette zone en quarantaine? Terrain vague ? Décombres d’une ancienne ville, abandonnée des habitants ? Plus rien, personne ; même les animaux auraient disparu. Seule la végétation, peut-être, aurait pu s’emparer des ruines… Pourquoi ne pas essayer d’en franchir le seuil ? Et tenter de s’y trouver ensemble ? Quitte à s’y perdre ? Y disparaître ?

Un abri, au milieu d’une lande désertique. D’un côté la grande ville, de l’autre, une région délaissée et interdite, un no man’s land … L’’égal vit là, dans l’abri. Il enregistre les mesures atmosphériques et calcule les niveaux de radiations en provenance de l’étrange territoire. Il observe, il veille : c’est son rôle. Il attend la venue de quelqu’un, un jour, pour le relever de son poste. Le double atterrit là, au hasard d’une longue errance. Il a fui, hors de la ville. La rencontre de ces deux figures : ça discute, mais ne se dispute jamais. Car c’est toujours vers et avec l’autre que la pensée se cherche. Pour (se) construire, (se) déconstruire ; préciser, toujours. Et cette zone en quarantaine? Terrain vague ? Décombres d’une ancienne ville, abandonnée des habitants ? Plus rien, personne ; même les animaux auraient disparu. Seule la végétation, peut-être, aurait pu s’emparer des ruines… Pourquoi ne pas essayer d’en franchir le seuil ? Et tenter de s’y trouver ensemble ? Quitte à s’y perdre ? Y disparaître ?

dernière mise à jour : 2022-05-05 par