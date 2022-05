Festival des caves / je ne sais rien je suis juste là Macornay Macornay Catégories d’évènement: Jura

Macornay

Festival des caves / je ne sais rien je suis juste là Macornay, 14 juin 2022, Macornay. Festival des caves / je ne sais rien je suis juste là Macornay

2022-06-14 20:00:00 – 2022-06-14 21:00:00

Macornay Jura Macornay 8 EUR Après plusieurs jours d’absence au monde, un jeune homme sort progressivement d’un long sommeil qui a toutes les apparences d’un coma. Depuis sa chambre d’hôpital, il reprend conscience de ce qui l’entoure ; il redécouvre son corps et ses sensations : il réalise. Petit à petit, il va faire un chemin qui le conduit à une véritable renaissance En 1992, alors qu’il compose ce récit, Jean-Luc Lagarce se sait atteint du Sida depuis plusieurs années déjà, comme il en témoigne dans les pages de son Journal. Il y raconte la maladie, la peur, les hospitalisations, les derniers instants… L’Apprentissage, au contraire, tient du sursaut : le récit est celui d’un réveil, presque d’une naissance, avec son lot de découvertes. Une façon de dire comment la vie nous emporte dans son flot. S’apercevoir qu’en lui cherchant un sens, nous n’y comprenons pas grand-chose ; qu’elle est belle autant que terrible et cruelle. Un portrait de Jean-Luc Lagarce, aussi bien qu’une plongée dans l’univers de son écriture. Après plusieurs jours d’absence au monde, un jeune homme sort progressivement d’un long sommeil qui a toutes les apparences d’un coma. Depuis sa chambre d’hôpital, il reprend conscience de ce qui l’entoure ; il redécouvre son corps et ses sensations : il réalise. Petit à petit, il va faire un chemin qui le conduit à une véritable renaissance En 1992, alors qu’il compose ce récit, Jean-Luc Lagarce se sait atteint du Sida depuis plusieurs années déjà, comme il en témoigne dans les pages de son Journal. Il y raconte la maladie, la peur, les hospitalisations, les derniers instants… L’Apprentissage, au contraire, tient du sursaut : le récit est celui d’un réveil, presque d’une naissance, avec son lot de découvertes. Une façon de dire comment la vie nous emporte dans son flot. S’apercevoir qu’en lui cherchant un sens, nous n’y comprenons pas grand-chose ; qu’elle est belle autant que terrible et cruelle. Un portrait de Jean-Luc Lagarce, aussi bien qu’une plongée dans l’univers de son écriture. Macornay

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Macornay Autres Lieu Macornay Adresse Ville Macornay lieuville Macornay Departement Jura

Macornay Macornay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macornay/

Festival des caves / je ne sais rien je suis juste là Macornay 2022-06-14 was last modified: by Festival des caves / je ne sais rien je suis juste là Macornay Macornay 14 juin 2022 Jura Macornay

Macornay Jura