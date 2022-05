Festival des caves – création théâtrale “Télémaque” Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Festival des caves – création théâtrale "Télémaque" Les Hôpitaux-Neufs, 5 juin 2022

2022-06-05 18:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Mise en scène de Céline Cohen – Avec Régis Goudot – Création sonore et musicale de Mathieu Hornain et Wilfried Tisseyre – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Voraces Un homme, seul, mène une enquête obsessionnelle. Il collecte des traces, sonores ou mnésiques, pour recomposer quoi ? Le puzzle de son passé ? Un récit fondateur ? Sa propre identité ?

