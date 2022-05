Festival des caves – création théâtrale “die Welt ist schön” Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Festival des caves – création théâtrale “die Welt ist schön” Pontarlier, 14 juin 2022, Pontarlier. Festival des caves – création théâtrale “die Welt ist schön” Rue Capitaine Bulle Eglise Saint Pierre Pontarlier

2022-06-14 – 2022-06-14 Rue Capitaine Bulle Eglise Saint Pierre

Pontarlier Doubs 8 EUR Mise en scène de Paul Benrahho – Avec Thomas Champeau – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Putsch L’Oreille prend en filature les personnages issus d’un documentaire consacré à Helmut Newton, célèbre photographe du XXe siècle. Mise en scène de Paul Benrahho – Avec Thomas Champeau – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Putsch L’Oreille prend en filature les personnages issus d’un documentaire consacré à Helmut Newton, célèbre photographe du XXe siècle. Rue Capitaine Bulle Eglise Saint Pierre Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Rue Capitaine Bulle Eglise Saint Pierre Ville Pontarlier lieuville Rue Capitaine Bulle Eglise Saint Pierre Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Festival des caves – création théâtrale “die Welt ist schön” Pontarlier 2022-06-14 was last modified: by Festival des caves – création théâtrale “die Welt ist schön” Pontarlier Pontarlier 14 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs