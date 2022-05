Festival des caves / 3 contes de Grimm Conliège, 25 juin 2022, Conliège.

Festival des caves / 3 contes de Grimm Conliège

2022-06-25 20:00:00 – 2022-06-25 21:00:00

Conliège Jura Conliège

Anne-Laure Sanchez, comédienne seule en scène, nous conte avec simplicité ces trois histoires fascinantes.

Ces trois contes parlent d’oiseaux; dans l’univers symbolique, les oiseaux représentent la subtilité, la légèreté, le lien entre le ciel et la terre. C’est ce fil qui est tissé dans l’évolution narrative de ces textes.

Ici rien n’est représenté et pourtant tout existe par la puissance de la parole et de l’évocation : l’imaginaire se construit collectivement entre conteuse et son public.

Voici un spectacle dépouillé dans sa forme et infiniment riche par les aventures initiatiques qu’il nous fait traverser. « Ce sera comme quand nous étions fixes autour du feu et que nous voyagions dans des royaumes lointains, suspendus aux lèvres du conteur… »

Anne-Laure Sanchez, comédienne seule en scène, nous conte avec simplicité ces trois histoires fascinantes.

Ces trois contes parlent d’oiseaux; dans l’univers symbolique, les oiseaux représentent la subtilité, la légèreté, le lien entre le ciel et la terre. C’est ce fil qui est tissé dans l’évolution narrative de ces textes.

Ici rien n’est représenté et pourtant tout existe par la puissance de la parole et de l’évocation : l’imaginaire se construit collectivement entre conteuse et son public.

Voici un spectacle dépouillé dans sa forme et infiniment riche par les aventures initiatiques qu’il nous fait traverser. « Ce sera comme quand nous étions fixes autour du feu et que nous voyagions dans des royaumes lointains, suspendus aux lèvres du conteur… »

Conliège

dernière mise à jour : 2022-05-05 par