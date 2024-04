Festival des Caisses à Savon Divattaises Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire, samedi 15 juin 2024.

Festival des Caisses à Savon Divattaises 3ème édition du Festival. Une course la journée, des concerts le soir avec Yofunders, Chef & The Gang et Magic System. Samedi 15 juin, 09h00 Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire

Nous sommes heureux de vous annoncer que la 3ème édition du Festival des Caisses à Savon Divattaises se déroulera le 15 juin 2024 sur le site du Perthuis Churin à Divatte-sur-Loire(44) !

Au programme, une course encore plus fun, conviviale et festive sur 800 m de dénivelé parsemmé d’obstacles !

Mais aussi, un festival avec des artistes renommés !

=) Yofunders, Chef & The Gang et Magic System.

Et des nouveautés bien sûr

www.lescaissesasavondivattaises.fr

