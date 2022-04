Festival des Cafés Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence Catégorie d’évènement: Launois-sur-Vence

1, rue Cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence Ardennes Launois-sur-Vence L’Office d’Animation des Crêtes Préardennaises renouvelle son traditionnel festival des cafés ! Un bon moyen de consommer la convivialité dans les cafés ruraux et de faire vivre les villages des Crêtes Préardennaises.Les dates à venir : – Concert “Black Corbak” le samedi 12 mars à Launois-sur-Vence au Val de Vence, dès 21h Réservation des formules repas au 03 24 35 02 93 – Concert “Lady’B”, le vendredi 18 mars à Signy-l’Abbaye à l’Auberge de l’Abbaye, dès 20h Réservation des formules repas au 03 24 52 81 27 – Concert “Rock en Vrac”, le samedi 26 mars à la salle communale de Gruyères, dès 21h (apéro à 19h15) Réservation des formules repas au 06 08 01 84 46 – Concert “Four to One”, le samedi 9 avril, à la Brasserie Ardwen de Launois-sur-Vence, dès 20h30 Réservation des formules repas au 03 24 26 10 72. – Concert “Try’m”, le samedi 30 avril à la Grange de Chaumont-Porcien, dès 20h Réservation des formules repas au 03 24 72 04 64 – Concert “Air 2 Rien” le vendredi 27 mai à La Taverne à Sery, dès 20hRéservation des formules repas au 06 43 06 58 23. equipeoacp@gmail.com +33 3 24 35 34 33 1, rue Cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence

