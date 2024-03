Festival des cafés à Attigny Attigny, vendredi 8 mars 2024.

Festival des cafés à Attigny Attigny Ardennes

Le Festival des cafés vous propose des rendez-vous, mêlant musique et restauration, dans une ambiance conviviale et familiale, de décembre à juin, sur le territoire des Crêtes Préardennaises.Concert gratuit et restauration sous réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Hôtel la lorraine

Attigny 08130 Ardennes Grand Est accueiloacp@gmail.com

