Festival des Brodeuses 2022 – Vendredi 8 juillet Pont-l’Abbé, 8 juillet 2022, Pont-l'Abbé.

Festival des Brodeuses 2022 – Vendredi 8 juillet Pont-l’Abbé

2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-08

Pont-l’Abbé Finistère

L’ édition 2022 de la fête la plus incontournable du Pays Bigouden se déroule du 8 au 10 juillet 2022.

VENDREDI 8 juillet

21 h : concert en l’église des Carmes avec une prestigieuse formation, les Trompettes de Versailles et ses quatre concertistes virtuoses, membres du grand orchestre de la Garde républicaine. Au programme, un répertoire de musique baroque et surtout un mariage réussi entre la gravité de l’orgue et les sonorités éclatantes des cuivres.

Pont-l’Abbé

