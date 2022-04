Festival des Brodeuses 2022 Pont-l’Abbé, 8 juillet 2022, Pont-l'Abbé.

Festival des Brodeuses 2022 Pont-l’Abbé

2022-07-08 – 2022-07-10

Pont-l’Abbé Finistère

L’ édition 2022 de la fête la plus incontournable du Pays Bigouden se déroule du 8 au 10 juillet 2022.

Programme :

– VENDREDI 8 juillet

21 h : concert en l’église des Carmes avec une prestigieuse formation, les Trompettes de Versailles et ses quatre concertistes virtuoses, membres du grand orchestre de la Garde républicaine. Au programme, un répertoire de musique baroque et surtout un mariage réussi entre la gravité de l’orgue et les sonorités éclatantes des cuivres.

– SAMEDI 9 juillet

10 h : au bois Saint-Laurent, se tiendra le traditionnel trophée Yann Kaourintin Ar Gall, prévu jusqu’à 17 h, avec la remise en place d’un concours de costumes.

11 h : plus de 400 enfants d’une quinzaine de cercles celtiques et bagadigs défileront dans les rues, accompagnés également par la batucada de Nantes. Jusqu’à 17 h, ces enfants musiciens et danseurs dévoileront tous leurs talents sur la scène du théâtre de verdure, ainsi que sur le podium installé près de l’église.

18 h 30 : au théâtre de verdure, trois groupes se succéderont, Barababord et ses chants de marins, le groupe de guinguette marine Caboulot, et le trio Bodin Besson Poquet, souvent tête d’affiche des festoù-noz.

21 h 30 : concert de Soldat Louis, sous chapiteau place des Carmes, pour un concert de rock celtique exceptionnel (spectacle payant) suivi d’une soirée avec DJ.

23 h 15 : feu d’artifice tiré de la rivière de Pont-l’Abbé

-DIMANCHE 10 juillet

A partir de 11h : grand défilé dans les rues de la commune, une trentaine de cercles, de bagadoù, dont de très grosses pointures : le bagad Cap Caval, celui de Quimper, Kevrenn Alré, bagad Naoned, entre autres. Chaque groupe évoluera ensuite sur la scène du théâtre de verdure.

Nouveauté : des tribunes supplémentaires seront installées côté rivière.

Triomphe des sonneurs

21 h: concerts sur le podium de l’église, avec Sweet River band, puis au grand fest-noz sous chapiteau à avec Startijenn, O’Tridal et des couples de sonneurs.

contact@fetedesbrodeuses.com +33 2 98 82 37 99 http://www.fetedesbrodeuses.com/

L’ édition 2022 de la fête la plus incontournable du Pays Bigouden se déroule du 8 au 10 juillet 2022.

Programme :

– VENDREDI 8 juillet

21 h : concert en l’église des Carmes avec une prestigieuse formation, les Trompettes de Versailles et ses quatre concertistes virtuoses, membres du grand orchestre de la Garde républicaine. Au programme, un répertoire de musique baroque et surtout un mariage réussi entre la gravité de l’orgue et les sonorités éclatantes des cuivres.

– SAMEDI 9 juillet

10 h : au bois Saint-Laurent, se tiendra le traditionnel trophée Yann Kaourintin Ar Gall, prévu jusqu’à 17 h, avec la remise en place d’un concours de costumes.

11 h : plus de 400 enfants d’une quinzaine de cercles celtiques et bagadigs défileront dans les rues, accompagnés également par la batucada de Nantes. Jusqu’à 17 h, ces enfants musiciens et danseurs dévoileront tous leurs talents sur la scène du théâtre de verdure, ainsi que sur le podium installé près de l’église.

18 h 30 : au théâtre de verdure, trois groupes se succéderont, Barababord et ses chants de marins, le groupe de guinguette marine Caboulot, et le trio Bodin Besson Poquet, souvent tête d’affiche des festoù-noz.

21 h 30 : concert de Soldat Louis, sous chapiteau place des Carmes, pour un concert de rock celtique exceptionnel (spectacle payant) suivi d’une soirée avec DJ.

23 h 15 : feu d’artifice tiré de la rivière de Pont-l’Abbé

-DIMANCHE 10 juillet

A partir de 11h : grand défilé dans les rues de la commune, une trentaine de cercles, de bagadoù, dont de très grosses pointures : le bagad Cap Caval, celui de Quimper, Kevrenn Alré, bagad Naoned, entre autres. Chaque groupe évoluera ensuite sur la scène du théâtre de verdure.

Nouveauté : des tribunes supplémentaires seront installées côté rivière.

Triomphe des sonneurs

21 h: concerts sur le podium de l’église, avec Sweet River band, puis au grand fest-noz sous chapiteau à avec Startijenn, O’Tridal et des couples de sonneurs.

Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-03-04 par