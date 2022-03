Festival des Brodeuses 2022 – Dimanche 10 juillet Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l’Abbé Finistère L’édition 2022 du Festival traditionnel des Brodeuses se déroule du 8 au 10 juillet. DIMANCHE 10 juillet A partir de 11h : grand défilé dans les rues de la commune, une trentaine de cercles, de bagadoù, dont de très grosses pointures : le bagad Cap Caval, celui de Quimper, Kevrenn Alré, bagad Naoned, entre autres. Chaque groupe évoluera ensuite sur la scène du théâtre de verdure.

