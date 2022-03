Festival des Bout’Chou ATRIUM Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

Festival des Bout’Chou ATRIUM, 26 mars 2022, Argenteuil. Festival des Bout’Chou

ATRIUM, le samedi 26 mars à 11:00

Le Bout’chou festival est le festival pour les 0-5 ans et les personnes qui les entourent (parents, grands-parents, professionnelles de la petite enfance). Une journée avec des activités consacrées à cette tranche d’âge. Au programme du festival : 9h30 – 11h : Conférence chantée avec Agnès Chaumié (sur réservation sur le site des médiathèques d’Argenteuil ou au 01 34 23 41 86) – pour les adultes avec ou sans enfants. Une garderie sera disponible le temps de la conférence. dès 11h : ouverture des stands. – sans réservation : médiathèques, ludothèque, petite enfance, librairie, sculpture de ballons. – réservation sur place : parcours sportifs, portage avec tissus et massage, loisirs créatifs. Le festival se clôturera avec un concert de comptine des Sissoko’s. **Le Breizh Truck avec ses crêpes et galettes sera présent à l’entrée du festival pour vous restaurer.** Le Breizh-Truck et ses petits ATRIUM Route de Cormeilles 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu ATRIUM Adresse Route de Cormeilles 95100 Argenteuil Ville Argenteuil lieuville ATRIUM Argenteuil Departement Val-d'Oise

ATRIUM Argenteuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenteuil/

Festival des Bout’Chou ATRIUM 2022-03-26 was last modified: by Festival des Bout’Chou ATRIUM ATRIUM 26 mars 2022 Argenteuil ATRIUM Argenteuil

Argenteuil Val-d'Oise