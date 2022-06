Festival des bouquinistes des quais de Seine : Paname Bouquine Quai de l’Hôtel de Ville, quai de la Tournelle, Quai Montebello, Quai Malaquais, 18 juin 2022, Paris.

Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

. gratuit

La deuxième édition du festival des bouquinistes des quais de Seine se tiendra le week-end du 18 et 19 juin! Au programme, rencontres avec des autrices/auteurs, des artistes qui réinvestissent les célèbres boîtes des bouquinistes, un jeu de piste géant avec cadeaux à la clef, des concerts, et plein d’autres choses encore!

Après son lancement et la première édition du festival des bouquinistes des quais de Seine en septembre 2021, Paname Bouquine revient au début de l’été pour un second week-end de fête.

Le festival Paname Bouquine, c’est une volonté des bouquinistes des quais de Seine de faire fête autour de la culture et de la littérature, de partager l’expérience, le savoir et l’amour de ce métier si particulier aux parisiens et à ceux venus d’ailleurs. Plus qu’un commerçant, le bouquiniste est un passeur de livres, de connaissance et de culture en général. L’événement a pour ambition de remettre la littérature à une place qui est plus que jamais la sienne, au milieu des gens, de la vie, dans la rue, à la portée de toutes et tous, accessible, séduisante.

Pour l’occasion, des autrices et auteurs, des artistes, des conteurs et lecteurs, se rassembleront autour des bouquinistes pour signer, lire, tirer des portraits littéraires et échanger avec les passants et les curieux.

Le festival prend la forme d’un parcours à faire et à défaire, à suivre ou à prendre en cours de route, il y a toujours une animation, un artiste, un auteur ou une autrice à rencontrer par hasard chez les bouquinistes. Paname Bouquine, dessine un chemin depuis le quai de l’Hôtel de Ville jusqu’au quai Montebello puis de la Tournelle. Et pour passer d’une rive à l’autre, c’est l’Île Saint Louis que l’on traverse, le pont Louis Philippe et les commerçants, galeries de l’île seront aussi de la partie. Dans leur chemin d’un bouquiniste à l’autre, les visiteurs y trouveront également des animations, grâce à l’investissement de l’association Au fil de l’eau dans le festival.

Paname Bouquine est une tentative, une expérience collective, une invitation à partager pour deux jours le quotidien insolite de ces quais couverts de livres à travers une chasse aux trésors, une visite guidée très animée, un atelier d’écriture ambulant, une promenade contée, des portraits littéraires et plein d’autres choses encore.

C’est le moment de montrer que les bouquinistes ne sont pas qu’une carte postale, c’est plus de 200 visages et personnalités qui font vivre toute l’année les bords de la Seine.

Le festival Paname Bouquine, c’est une façon de répondre aussi, à toutes ces questions:

«Mais c’est quoi les bouquinistes aujourd’hui?»

«Ah bon c’est pas que pour les touristes?»

«Mais ils étaient pas censés être en voie de disparition les bouquinistes?»

«Ah bon? en plus ils sont sympas? ».

Quai de l’Hôtel de Ville, quai de la Tournelle, Quai Montebello, Quai Malaquais quai de l’hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://panamebouquine.com/ https://www.facebook.com/festivalpanamebouquine

Clement Dorval / Ville de Paris