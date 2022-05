Festival des Bobines et des Sons 2022 Trigny Trigny Catégories d’évènement: Marne

Trigny Marne Trigny Ce festival a pour vocation de créer du lien social autour d’un projet culturel fort. Il doit être à taille humaine et accessible à tous. Lors des concerts, vous entendrez musique classique, World music & afro-pop, musique de film, chanson française, improvisation, fanfare des Balkans… On attend des têtes d’affiche (Quatuor Hanson Diapason d’or 2019) et des jeunes artistes en devenir. Côté cinéma d’animation, vous aurez l’occasion de découvrir des films de fin d’études d’étudiants d’écoles de cinéma d’animation à côté de films déjà connus du grand public et primés en sélection officielle ( Ma vie de Courgette de Claude Barras, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin). Restauration et buvette sur place :

A manger : Healthy Food Truck, le Triporteur, le Rémois, Laëtibiscuits

A boire : Bar à champagne, bar l’Épicurien

https://www.festivaldesbobinesetdessons.com/

