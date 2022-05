Festival des BIG BANDS du 13 Chemin du Parc du Souléou Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

5ème édition du Festival des BIG BANDS du 13 les 19 et 20 août à ROGNAC Entrée gratuite et Restauration sur place. En vedette Nicolas GARDEL trompettiste. Il se produit sur les plus grandes scènes (Marciac, Vienne, Montreux,…). 1ère journée “Les divas du jazz” MariAnnick Saint-Céran 4tet suivi du Big Band des Grincheux. 2ème journée Nicolas GARDEL suivi du Big Band du CNRS.

Entrée libre

♫JAZZ♫ Chemin du Parc du Souléou Chemin du Parc du Souléou, 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône

