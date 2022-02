FESTIVAL DES BATTAGES – ANGRIE Angrie Angrie Catégories d’évènement: Angrie

Maine-et-Loire

FESTIVAL DES BATTAGES – ANGRIE Angrie, 14 août 2022, Angrie. FESTIVAL DES BATTAGES – ANGRIE Angrie

2022-08-14 – 2022-08-14

Angrie Maine-et-Loire Nouvelle édition de cette fête populaire autour de la tradition des moissons, des battages et des travaux de la terre. C’est le moment de redécouvrir les vieux métiers, les voitures anciennes, une animation folklorique et une partie battage à l’ancienne sur le terrain de la pentière.

Programme détaillé à venir ! Festival des moissons, des métiers et folklores organisée le dimanche 14 août 2022 à Angrie. +33 2 41 92 05 44 Nouvelle édition de cette fête populaire autour de la tradition des moissons, des battages et des travaux de la terre. C’est le moment de redécouvrir les vieux métiers, les voitures anciennes, une animation folklorique et une partie battage à l’ancienne sur le terrain de la pentière.

Programme détaillé à venir ! Angrie

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Angrie, Maine-et-Loire Autres Lieu Angrie Adresse Ville Angrie lieuville Angrie Departement Maine-et-Loire

Angrie Angrie Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angrie/

FESTIVAL DES BATTAGES – ANGRIE Angrie 2022-08-14 was last modified: by FESTIVAL DES BATTAGES – ANGRIE Angrie Angrie 14 août 2022 Angrie maine-et-loire

Angrie Maine-et-Loire