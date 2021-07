Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Festival des Bastides Enchantées Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques L’Association Bastides 64 organise son 6ème festival des « Bastides Enchantées », qui associe musique et patrimoine.

Une série de concerts de chant vocal honore le patrimoine musical traditionnel.

Vous assisterez à un concours de chant avec des groupes de chanteurs polyphoniques béarnais et basques. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

