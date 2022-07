Festival des bastides enchantées Lestelle-Bétharram, 16 juillet 2022, Lestelle-Bétharram.

Festival des bastides enchantées

2022-07-16 – 2022-07-16

Pyrénées-Atlantiques

Des groupes béarnais, bigourdans et basques se produiront lors du 7e festival des bastides enchantées qui associe musique et patrimoine. Pour l'ouverture du festival et le premier concert de sélection, le Cercle choral dacquois, groupe basque, rencontrera l'Avisatz-Pe, groupe bigourdan. Chaque groupe interprétera 12 chants de son répertoire. C'est le vote du public qui déterminera le groupe qui participera à la finale le 27 août à Assat.

