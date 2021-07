Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Festival des Bastides Enchantées Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram

Pyrénées-Atlantiques

Festival des Bastides Enchantées Lestelle-Bétharram, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lestelle-Bétharram. Festival des Bastides Enchantées 2021-07-17 21:00:00 – 2021-07-17 23:00:00 Place Saint Jean Eglise Saint Jean-Baptiste

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram L’Association Bastides 64 organise son 6ème festival des « Bastides Enchantées », qui associe musique et patrimoine.

Une série de concerts de chant vocal honore le patrimoine musical traditionnel.

Vous assisterez à un concours de chant avec des groupes de chanteurs polyphoniques béarnais et basques : Aïzcoa, Abist pé… @bastides64 dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lestelle-Bétharram Adresse Place Saint Jean Eglise Saint Jean-Baptiste Ville Lestelle-Bétharram lieuville 43.12979#-0.20882