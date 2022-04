Festival des Bahuts Aix-en-Provence, 20 mai 2022, Aix-en-Provence.

Festival des Bahuts Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-20 – 2022-05-21 Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Plus qu’un festival, ce dispositif donne l’occasion de faire se rencontrer tout au long de l’année des élèves, des animateurs et des enseignants d’ateliers théâtre dans le secondaire (options obligatoires, facultatives ou en extra-scolaires) afin d’échanger sur leurs pratiques dans un esprit de partage et de convivialité.



Pour les jeunes, ce sont toujours des moments riches et précieux qui leurs permettent d’appréhender différemment leur technique de jeu ; de découvrir d’autres approches mais aussi de faire connaissance avec un théâtre, une équipe, un fonctionnement.



Les spectacles, montés dans les ateliers des collèges et lycée partenaires durant l’année, sont présentés au théâtre Antoine Vitez dans le cadre du Festival des Bahuts.

Spectacles des collèges et lycées partenaires. 15e édition du Festival des Bahuts au théâtre Antoine Vitez

theatre-vitez@univ-amu.fr +33 4 13 55 35 76 http://theatre-vitez.com/

Plus qu’un festival, ce dispositif donne l’occasion de faire se rencontrer tout au long de l’année des élèves, des animateurs et des enseignants d’ateliers théâtre dans le secondaire (options obligatoires, facultatives ou en extra-scolaires) afin d’échanger sur leurs pratiques dans un esprit de partage et de convivialité.



Pour les jeunes, ce sont toujours des moments riches et précieux qui leurs permettent d’appréhender différemment leur technique de jeu ; de découvrir d’autres approches mais aussi de faire connaissance avec un théâtre, une équipe, un fonctionnement.



Les spectacles, montés dans les ateliers des collèges et lycée partenaires durant l’année, sont présentés au théâtre Antoine Vitez dans le cadre du Festival des Bahuts.

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence