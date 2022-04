Festival des Autochtones Les valises à contes tziganes Salle Sévigné Martigné-Ferchaud Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le vendredi 15 avril à 15:00

Au fils des valises qu’ils ouvrent, nous découvrons un voyage esthétique, musical et poétique sur le chemin des tziganes. Ils sont trois artistes avec leurs valises chargées assis sur un banc. Qu’attendent-ils ? Un train, un bus ou l’inspiration ? Qu’importe, du désœuvrement surgiront bientôt les contes, les légendes, les musiques et les danses du peuple voyageur et poétique dont ils suivent le chemin. Autant de richesses qui ne se vendent ni s’achètent, mais qui se donnent.

Gratuit

Quand la compagnie Humpty-Dumpty ouvre ses valises, il en sort des contes nomades, des marionnettes, des chants, des airs de violon, des danses du Rajasthan, des chants gitans, des rires Albanais. Salle Sévigné esplanade Michel Charton, 35640 Martigné-Ferchaud Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine

