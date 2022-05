Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Festival des ateliers de l'Art Scène Théâtre
L'Art Scène Théâtre, 9 Rue Pasteur, Pau
10 juin 2022 – 10 juillet 2022

Revoilà notre festival ! Après une -longue-pause sanitaire, les ateliers ont repris cette saison à l'Art Scène avec pas moins de 20 groupes enfants, ados ou adultes. Ce festival, c'est pour une grande partie des ateliers la présentation en public de leurs travaux, au travers de comédies théâtrales ou de comédies musicales. Cette année encore, notre petit théâtre de la rue Pasteur va accueillir 18 représentations. De l'imaginaire des enfants aux comédies très drôles des ateliers adultes, cette année sera encore un voyage théâtral sous le signe du rire et de la bonne humeur. Enfin, le festival des ateliers se clôturera avec les représentations d'ateliers comédie musicale au théâtre Saint-Louis ; là encore préparer vous à chanter, danser avec nous ! Programme détaillé et billetterie sur notre site internet www.lartscene.fr

