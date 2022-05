Festival des ateliers Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: 64320

Bizanos 64320 0 0 EUR Découvrez le travail que nos comédiens amateurs ont fourni cette année. Dix mois de théâtre qui se concluent en un week-end. Une occasion unique pour partager un moment inédit et convivial au sein de notre théâtre avant la fermeture estivale ! 15h30 – Les enfants font leur show !

Accueil du public à 15h – gratuit 17h – Goûter – Impro – Apéro !

Accueil du public à 16h30 – gratuit 19h – Spectacle ados “Les miettes de vie(s)”

Accueil du public à 18h – 5€ 21h – Spectacle adultes “400 ans Molière – Comédiens, comédiennes, nous sommes interprètes !”

+33 5 59 87 18 36

