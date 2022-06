Festival des associations Vivacité Marseille 7e Arrondissement, 11 septembre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Festival des associations Vivacité

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

C’est sur le Vieux port cette annéeque le stand de la Cité des Associations, vous accueillera et vous présentera ses missions.



A ses côtés, les services pour les familles et séniors, les droits des femmes

les équipements sociaux, les manifestations et animations urbaines ainsi que le service de la jeunesse: animations, démonstrations, gestion des déchets…Le respect de la nature sera mis à l’honneur.

Toute la famille pourra découvrir des gestes simples, applicables par tous au quotidien.

Réservez votre dimanche et venez rencontrer les associations marseillaises qui vous présenteront de nombreuses activités culturelles, ludiques, sportives…

cite.asso@marseille.fr

