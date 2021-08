La Valette-du-Var La Valette-du-Var La Valette-du-Var, Var Festival des associations La Valette-du-Var La Valette-du-Var Catégories d’évènement: La Valette-du-Var

Var

Festival des associations La Valette-du-Var, 4 septembre 2021, La Valette-du-Var. Festival des associations 2021-09-04 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-04 16:00:00 16:00:00 Parc des sports Vallis Laeta Avenue Pablo Picasso

La Valette-du-Var Var La Valette-du-Var Inauguration à 10h

Rencontre avec les associations de la ville

Ateliers ludiques – Démonstrations – Jeux – Buvettes

Navettes gratuites. +33 4 94 61 90 70 http://www.lavalette83.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: La Valette-du-Var, Var Autres Lieu La Valette-du-Var Adresse Parc des sports Vallis Laeta Avenue Pablo Picasso Ville La Valette-du-Var lieuville 43.13259#5.99087