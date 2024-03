Festival des arts numériques – Sous dôme # 2 – 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Festival des arts numériques – Sous dôme # 2 – 2024 Le festival Sous dôme a pour vocation de faire découvrir la diversité des arts numériques immersifs en 360° aux publics initiés comme aux curieux. 23 et 24 mars Cité des sciences et de l'Industrie

Cette deuxième édition enrichie propose une variété d’offres et de formats afin de dessiner un panorama de la création immersive, sous dôme. La festival se tiendra du 22 au 24 mars 2024 avec, au programme, des projections 360°, des tables rondes, une Masterclass, un workshop, des démonstrations VR et des performances live. Cette édition est organisée en collaboration avec Jérémy Oury et l’association 36 degrés.

Soirée du 22 mars : tarification exceptionnelle 6€

