Festival des Arts Numériques et Nouvelles Technologies Amiens, mardi 19 mars 2024.

Festival des Arts Numériques et Nouvelles Technologies Amiens Somme

Safra’Numériques, votre rendez-vous incontournable autour des arts numériques et des nouvelles technologies

Comme toujours, nous avons prévu de vous en mettre plein les sens, avec des artistes inventifs et des propositions immersives et pleines de poésie.

Au Safran, en extérieur, avec nos partenaires de la métropole, en décentralisation, nous serons tous au taquet pour faire de ce festival un moment de convivialité et de fête !

Horaires accès aux installations

– Mardi 19 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

– Mercredi 20 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

– Jeudi 21 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

– Vendredi 22 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 22h

– Samedi 23 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 22h4.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 09:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

3 Rue Georges Guynemer

Amiens 80080 Somme Hauts-de-France billetterie.safran@amiens-metropole.com

L’événement Festival des Arts Numériques et Nouvelles Technologies Amiens a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS