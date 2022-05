FESTIVAL DES ARTS MÉLANGÉS 2022 – ÉCLOSION DE CULTURE PRINTANIÈRE Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

FESTIVAL DES ARTS MÉLANGÉS 2022 – ÉCLOSION DE CULTURE PRINTANIÈRE Cornimont, 4 juin 2022, Cornimont. FESTIVAL DES ARTS MÉLANGÉS 2022 – ÉCLOSION DE CULTURE PRINTANIÈRE TERRITOIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTES VOSGES 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont

2022-06-04 – 2022-06-12 TERRITOIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTES VOSGES 24 Rue de la 3ème DIA

Cornimont Vosges Les 14 communes de notre territoire vont durant 9 jours vous proposer différentes animations que le programme ci-joint va vous détailler. Venez rencontrer celles et ceux qui, le temps d’une rencontre, d’un échange, d’une animation vont vous faire découvrir leurs passions, leurs visions, leurs engagements. L’inauguration du festival aura lieu le samedi 04 juin à 17h00 à la salle des Fêtes de La Bresse et sera suivie du spectacle Les Détricoteuses à 18h. +33 3 29 24 02 88 https://www.cchautesvosges.fr/ TERRITOIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTES VOSGES 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cornimont, Vosges Autres Lieu Cornimont Adresse TERRITOIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTES VOSGES 24 Rue de la 3ème DIA Ville Cornimont lieuville TERRITOIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTES VOSGES 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Departement Vosges

Cornimont Cornimont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornimont/

FESTIVAL DES ARTS MÉLANGÉS 2022 – ÉCLOSION DE CULTURE PRINTANIÈRE Cornimont 2022-06-04 was last modified: by FESTIVAL DES ARTS MÉLANGÉS 2022 – ÉCLOSION DE CULTURE PRINTANIÈRE Cornimont Cornimont 4 juin 2022 Cornimont Vosges

Cornimont Vosges