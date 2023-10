Festival des Arts Martiaux chinois NEOMA Business School Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival des Arts Martiaux chinois NEOMA Business School Paris, 3 novembre 2023, Paris. Le vendredi 03 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Représentation d’arts martiaux portée par une délégation chinoise d’experts et de champions du monde de Taiji, le Tuishou, le Gongfu, etc. Le Festival des arts martiaux chinois (le 6ème du nom) se tiendra sur notre territoire national du 28 octobre au 5 novembre 2023. Cet événement est porté par une délégation chinoise d’experts et de champions du monde spécialisée dans le Taiji, le Tuishou, le Gongfu, le Sanda et le Qigong. À cette occasion, une représentation se tiendra à Paris le 03 novembre 2023, dans les locaux de NEOMA Business School ! Rejoignez-nous ! C’est une opportunité rare où vous pourrez interagir directement avec les experts de la délégation d’arts martiaux chinois, absorbant chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement. Leurs enseignements transcendent les barrières linguistiques et culturelles pour vous apporter ici, en France, une immersion totale dans la grandeur martiale chinoise. Au programme : une représentation de la gamme complète d’arts martiaux, de la finesse gracieuse du Taiji chuan à la puissance dynamique du Kung-fu, avec des nouveautés comme le Bingdao ; une démonstration collective et un temps d’échange avec les sportifs. Evénement gratuit et ouvert à tous NEOMA Business School 6 Rue Vandrezanne 75013 Paris Contact : https://forms.gle/jaXVRZWD8dpSaEjW6 +33609705463 victor.bernard@neoma-bs.fr https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://forms.gle/jaXVRZWD8dpSaEjW6

NEOMA Business School
6 Rue Vandrezanne
Paris

