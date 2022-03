Festival des arts et de la culture Université Bretagne Sud, 4 avril 2022, Lorient.

Festival des arts et de la culture

du lundi 4 avril au jeudi 7 avril à Université Bretagne Sud

Festival des arts et de la culture ———————————- Au cours de cette année universitaire, ce sont plus de 300 étudiant.e.s qui ont choisi de se confronter à la pratique des arts. Parce que nous sommes convaincus que cette expérience est riche de sens et qu’elle apporte un complément à leur formation, nous souhaitons que ce festival soit l’occasion, pendant quelques jours, de mettre à l’honneur l’investissement, le dynamisme et les talents de nos étudiant.e.s et qu’il soit un temps de partage, ouvert au plus grand nombre. Onze groupes se représenteront en danse, théâtre et musique sur les campus de Vannes et Lorient et vous pourrez retrouver les expositions des œuvres réalisées par nos étudiants en photo, dessin, gravure, street art etc. sur les trois campus de l’Université. ### Programme de la semaine **Lundi 4 avril** * 13h30 – Vannes – MUSIQUE Concert par les étudiants de l’atelier Pratique musicale confirmée et par les étudiants de l’atelier Voix et chant. * 18h – Lorient : Cocktail d’ouverture du Festival des Arts et de la Culture. * 18h30 – Lorient – DANSE « Les Embarqués », par les étudiants de l’atelier chorégraphique. * 19h00 – Lorient – THÉÂTRE EN ESPAGNOL «Sueño de desconocido ¡Promesa! Moneda con aquella los hombres se exculpan» par Los Bufones. * 20h – Lorient – THÉÂTRE EN ESPAGNOL «El robo malicioso» par Los Bufones. **Mardi 5 avril** * 13h – Vannes – DANSE « Les Embarqués », par les étudiants de l’atelier chorégraphique. * 18h – Lorient – MUSIQUE Concert « chœur de l’UBS », par les étudiants de l’atelier Voix et chant. * 18h30 – Vannes – THÉÂTRE « L’amour est dans l’amphi 500 » par Les mal aimés ! étudiants de l’atelier Théâtre et improvisation. **Mercredi 6 avril** * 18h30 – Lorient – THÉÂTRE «Épreuves» par Nord Nord-Ouest, troupe du lycée Saint Louis. * 19h – Lorient – THÉÂTRE «Chantier Molière» par Acteurs Originaux, étudiants de l’atelier pratique du théâtre. * 19h30 – Lorient – THÉÂTRE « En répétition avec Tchekhov » par Les envolés, étudiants de l’atelier Théâtre et improvisation. Jeudi 7 avril * 18h30 – Lorient : Cocktail de clôture du Festival des Arts et de la Culture * 19h – Lorient – MUSIQUE Concert par le groupe AO7, étudiants de l’atelier Pratique musicale confirmée. **Toute la semaine** Expositions * Exposition des œuvres d’Ezra Ezra, graffeur professionnel, était en résidence à l’Université Bretagne Sud durant toute l’année universitaire 2021-2022. Il a réalisé des fresques, proposé des ateliers d’initiation au graffiti et installé ses œuvres, peintures, sculptures, photos dans les différents bâtiments de l’Université. Retrouvez son travail sur les trois campus de l’Université Bretagne Sud : → IUT de Pontivy → Campus de Vannes Tohannic, Bibliothèque Universitaire → Campus de Lorient, Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur * Exposition des œuvres des étudiants de l’UBS Gravures Gravures réalisées par les étudiants de l’atelier de gravure : →Vannes : Présidence de l’UBS →Lorient : Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur Photos Photos réalisées par les étudiants de l’atelier photographie : →Vannes : En extérieur, sur les murs de la bibliothèque universitaire →Lorient : Maison des étudiants Aquarelle Aquarelles réalisées par les étudiants de l’atelier aquarelle : →Lorient : Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales Dessin Dessins réalisés par les étudiants de l’atelier carnet de croquis : →Lorient : Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur Street art : Œuvres réalisées par les étudiants de l’atelier street art : →Vannes : Maison des étudiants Graffiti : Œuvres réalisées par les étudiants dans le cadre des ateliers d’initiation au graffiti avec Ezra : →Vannes : Maison des étudiants →Pontivy : hall d’entrée de l’IUT →Lorient : portes du Service Culture et Vie des Campus, Faculté des sciences et sciences de l’Ingénieur Tables thématiques Les Bibliothèques Universitaires de Vannes et Lorient vous proposent de découvrir une sélection d’ouvrages (livres, revues, films, documentaires) autour du thème de l’art et du spectacle vivant pendant toute la semaine du festival des arts et de la culture. ### Adresses LORIENT Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales 4 rue Jean Zay – 56100 Lorient Maison des étudiants 12b, rue de Lanveur – 56100 Lorient Faculté des Sciences et sciences de l’ingénieur 2 rue coat Saint-Haouen – 56100 Lorient Bibliothèque Universitaire 25 rue Armand Guillemot – 56100 Lorient VANNES Campus de Tohannic Université Bretagne Sud Rue Lwoff – 56000 Vannes ### Informations pratiques Du 4 au 8 avril 2022 Université Bretagne Sud Campus de Vannes – Lorient – Pontivy

Entrée libre et gratuite

Danse, chant, musique, expositions sur les campus de l’Université Bretagne Sud de Vannes, Lorient et Pontivy, du 4 au 8 avril 2022.

Université Bretagne Sud 4 rue jean zay 56100 Lorient Lorient Lanveur Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T13:30:00 2022-04-04T14:00:00;2022-04-04T18:00:00 2022-04-04T20:30:00;2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T13:30:00;2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T20:30:00;2022-04-06T18:00:00 2022-04-06T20:30:00;2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T20:30:00